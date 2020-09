Sluit de grenzen, open het stadion: 'proefkonijnen' bij de Europese Supercup

De indrukwekkende Puskás Arena in Boedepest - Proshots

Alleen maar blije gezichten, vorig jaar na de Europese Supercup. Liverpool versloeg Chelsea na strafschoppen. Maar de meeste aandacht was voor de vlekkeloze arbitrage van Stéphanie Frappart, de eerste vrouwelijke scheidsrechter in een Europese finale bij de mannen. Vanavond zijn Bayern München en Sevilla in de finale van de Europese Supercup de hoofdgasten in opnieuw een experiment. Voor het eerst sinds de Europese bekertoernooien werden onderbroken vanwege de coronapandemie staat de UEFA toeschouwers toe. De voetbalbond staat toe dat zo'n 20.000 mensen getuige kunnen zijn van het duel tussen de winnaar van de Champions League en die van de Europa League. Een test, niet zonder risico en niet onomstreden.

super cup - ANP

Eigenlijk zou de Supercup plaatsvinden in het Stadio do Dragão in Porto. Door de coronapandemie moest de UEFA op zoek naar een alternatieve locatie. De eerste die zijn vinger opstak: de Hongaarse premier Viktor Orbán. Diezelfde Orbán sloot eind augustus de grenzen vanwege de oplopende coronabesmettingen in zijn land. Maar de Super Cup wordt gewoon gespeeld. Sterker nog, Orbán nodigde 1.500 ambulancechauffeurs uit voor het prestigieuze duel. Het kwam de autocratische Orbán, die in 2010 aan zijn tweede ambtstermijn als premier begon en die macht sindsdien niet meer uit handen gaf, op kritiek te staan. 'Duizenden Hongaren worden proefkonijnen', was te lezen in de linkse krant Népszava. De grootste oppositiepartij sprak van een macaber experiment. Woensdag pleitte de burgemeester van Boedapest, Gergely Karacsony, van de groene partij, nog voor het afgelasten van de wedstrijd. "Als ik de middelen zou hebben om de aanwezigheid van toeschouwers alsnog te verbieden, dan zou ik het doen", zo liet hij door plaatselijke media optekenen.

Luuk de Jong met de beker na het winnen van de Europa League - ANP

Eerder besloot de UEFA in samenspraak met de Hongaarse autoriteiten onder meer dat beide clubs 3000 fans mogen meenemen. "De verantwoordelijkheid ligt bij de mensen die hiermee akkoord zijn gegaan", aldus de burgemeester.

Daarmee verwees hij naar de landelijke overheid. En in het bijzonder naar Orbán, Hongarijes bekendste voetbalsupporter. In West-Europa staat Orbán bekend als populistische luis in de pels, die het niet al te nauw neemt met mensenrechten, de rechtsstaat, omgang met vluchtelingen of Europese samenwerking. In Hongarije is zijn wil wet, zeker als het om zijn favoriete hobby gaat: voetbal.

Bayern zonder matchwinner Coman, De Jong wel bij Sevilla Bayern München speelt in Boedapest zonder de geblesseerde Kingsley Coman, die in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain het enige doelpunt maakte. Joshua Zirkzee behoort wel tot de selectie. Luuk de Jong, met twee goals de grote man in de Europa League-finale tegen Internazionale, is namens Sevilla ook van de partij.

Dankzij Orbán is de imposante Puskás Arena (capaciteit: 67.215) in Boedapest een van de locaties van het uitgestelde EK, dat komend jaar op de agenda staat. In 2023 wordt er de finale van de Europa League gehouden. Ook heeft hij een flinke vinger in de pap in de Hongaarse hoogste voetbalcompetitie. Zelf is hij supporter van Fehérvár, dat in het verleden furore maakte als Videoton. Om Fehérvár te voorzien van kwalitatief hoogwaardige aanwas richtte hij persoonlijk de Puskás Akademia op in zijn geboortedorp Felcsút. Terwijl de jonkies van Puskás Akademia een onstuitbare opmars maakten in het Hongaarse voetbal, liet Orbán een hypermodern stadion bouwen in zijn eigen achtertuin. Afgelopen seizoen eindigde Fehérvar als tweede, Puskás Akademia als derde.

Bayern München-doelman Manuel Neuer - ANP