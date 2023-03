Vanavond op tv: Inflatie loopt weer op • 'Vergeet Syrië niet'

Het is vooral eten en drinken dat nog duurder werd. De afgelopen maanden daalden de prijzen van verschillende grondstoffen zoals graan en vetten, maar daar is in de winkels niets van te merken. Voedingsmiddelen, dranken en tabak waren in februari 15,1 procent duurder dan een jaar geleden. Hoe dat kan, bespreken we met econoom Mathijs Bouman .

De inflatie loopt voor het eerst in maanden weer op. In het najaar piekte de inflatie op meer dan 14 procent. Vervolgens liep dat percentage terug, maar daar is nu dus een eind aan gekomen: in februari steeg de inflatie van 7,6 naar 8,0 procent.

Zorgelijke situatie in Syrië

Eind vorige week werd bekend dat bewoners van het aardbevingsbevingsgebied in Turkije en Syrië voorrang krijgen op een visum voor een tijdelijk verblijf in Nederland, als zij hier eerste- of tweedegraads familieleden hebben.

Dit was belangrijk nieuws voor Syriërs in Nederland, want bijna een maand na de aardbeving is de situatie voor hun familieleden in het getroffen gebied nog steeds zeer nijpend. Het dodental blijft oplopen en in Syrië zijn er zorgen over een cholera-uitbraak.