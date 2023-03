Advocaat terreurverdachte Brussel vraagt om vrijspraak voor moord

Terreurverdachte Salah Abdeslam, die terechtstaat vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel in 2016, moet worden vrijgesproken van moord en poging tot moord. Daarvoor pleitte zijn advocaat vandaag in de rechtbank in de Belgische hoofdstad, waar het proces tegen de tien verdachten van de aanslagen verder ging. Volgens Delphine Paci moet het proces in twee delen worden opgesplitst. De jury moet onderscheid maken tussen deelname aan een terroristische organisatie enerzijds en moord en poging tot moord anderzijds, vindt de advocaat. "Je moet worden veroordeeld voor wat je hebt gedaan." Abdeslam zat in de cel op het moment van de aanslagen in Brussel. Hij was kort daarvoor opgepakt als hoofdverdachte van de terreuraanslagen in Parijs van vier maanden eerder. Inmiddels is hij vanwege zijn rol bij die aanslagen op onder meer concertzaal de Bataclan veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. Onderstaande terugblik op de aanslagen in 2016 bevat schokkende beelden:

22 Maart 2016 ontploffen twee bommen in de vertrekhal van vliegveld Zaventem bij Brussel. En even later gaat ook een bom af op metrostation Maalbeek. De aanslagen worden gepleegd door zelfmoordterroristen van IS. Meer dan 30 mensen komen om het leven. - NOS