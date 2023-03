Wevers na vrijspraak in turnzaak: 'Dit proces kent alleen verliezers'

Na ruim twee jaar zit de tuchtzaak van turntrainer Vincent Wevers bij het Instituut Sportrechtspraak erop. Na vorig jaar te zijn vrijgesproken door de tuchtcommissie van het ISR volgde donderdag ook vrijspraak in hoger beroep.

De trainer van het jaar in 2016 - dat jaar leidde hij dochter Sanne in Rio de Janeiro naar olympisch goud op balk - is tevreden met de uitkomst. Hij wil alleen schriftelijk reageren bij NOS Sport.

De volledige verklaring van Vincent Wevers:

"Allereerst ben ik uiteraard blij met deze uitspraak. De zaak heeft mij tweeënhalf jaar in zijn greep gehouden en is mij niet in de koude kleren gaan zitten. Gelukkig dat deze uitspraak hier nu een streep onder zet."

"Sinds de zomer van 2020 staat mijn leven op zijn kop. De aanklachten hebben een grote impact gehad op mij persoonlijk en op mijn gezin. Het heeft mij ook mijn baan gekost."

"Vanwege alle aandacht in de media en mede daardoor gerezen sentimenten over mij als persoon, deze zaak en het proces als zodanig voelde ik mij machteloos en leek het mij ook niet gepast mij te mengen in de ontstane maatschappelijk discussie. Dat laatste viel zeer zeker niet altijd mee. Ik heb soms op het puntje van mijn tong moeten bijten."

"Ik ben nogmaals blij dat de beroepscommissie van het ISR mij opnieuw heeft vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Desondanks ben ik mij sterk bewust van het feit dat dit proces alleen maar verliezers kent. De melders zullen stellig teleurgesteld zijn. Maar ook de turnsport zelf heeft een forse dreun gekregen."

"Voor de huidige generatie topsporters en de turnsters met wie ik de afgelopen twee, drie jaar heb samengewerkt geldt dat zij niet de optimale begeleiding hebben gekregen en de dupe zijn van deze turncrisis. Ik hoop en verwacht dat ook het bestuur van de KNGU dit wil inzien en zijn verantwoordelijkheid neemt gezien de houding die het in dit hele proces heeft laten zien."

"Ik roep iedereen op weer vooruit te kijken. Ik focus mijzelf nu op het geven van primaire training aan de Top Turnacademie Achterhoek in Varsseveld. Ik wil graag mijn bijdrage leveren én blijven leveren aan de ontwikkeling in deze regio maar ook aan de nationale selectie en het Nederlandse turnen in het algemeen. Deze uitspraak ondersteunt dat ik ook op de internationale sportpodia de turnsters weer kan begeleiden."