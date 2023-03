Inspectie grijpt opnieuw in bij fokker die honden verwaarloost

Bij een hondenfokkerij in de gemeente Deurne heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 21 soms zwaar verwaarloosde honden aangetroffen. Tegen de broodfokker is proces-verbaal opgemaakt.

De LID heeft de dieren meegenomen en ondergebracht op een geheime opvanglocatie waar ze medische verzorging krijgen, meldt Omroep Brabant.

De Inspectiedienst kwam de verwaarloosde honden op het spoor na een melding bij de meldlijn 144 Red een dier. Het gaat om chow chows, waarvan de helft pups. Vrijwel alle dieren hadden een vervilte vacht. De inspecteurs zagen verwaarloosde gebitten en luchtweg-, darm- en schurftmijtinfecties. Verder had een aantal honden verwondingen en abcessen door onderlinge gevechten. Een moederhond had een slecht behandelde baarmoederontsteking en koorts.

Een bekende van politie

Volgens de inspectiedienst is de fokker 'een bekende' van de LID en politie. Hij had eerder fokkerijen in de gemeenten Veldhoven, Overbetuwe en Stein. Daarbij werden keer op keer verwaarloosde honden aangetroffen en processen-verbaal uitgeschreven. Maar dat hield de fokker niet tegen. "Na het oplopen van de bestuurs- en strafrechtelijke druk verdween de beklaagde telkens met de noorderzon om in de volgende gemeente opnieuw te starten", aldus de LID.

Probleem is volgens een woordvoerder dat de inspectiedienst slechts kan handhaven. Het is aan de rechter om de fokker een houdverbod van honden op te leggen. "Voor zover ik kan nagaan is dat in dit geval één keer gebeurd: een houdverbod met een geldboete van 1500 euro in het geval van overtreding. Maar als je weet hoeveel geld er in deze wereld omgaat: dat is een schijntje. Hij heeft gewoon betaald", aldus de woordvoerder.

Huisvesting ondermaats

Met het meenemen van de 21 honden is het verhaal ook nu niet klaar. Op het adres in Deurne bevinden zich volgens de LID nog pakweg tachtig honden, waarvan de gezondheid, verzorging en huisvesting ondermaats zouden zijn. "Ze zijn in groepen ondergebracht in paardenstallen en op een zolder waar de dieren op kaal beton gehuisvest zijn", aldus de inspectiedienst.

De eigenaar krijgt opnieuw de opdracht om zo snel mogelijk te zorgen voor deugdelijke huisvesting en goede (medische) verzorging voor alle dieren. "Als de fokker zich hier bij de hercontrole niet aan blijkt te hebben gehouden, leidt dit tot vervolgsancties."