Gewonden in twee Duitse vliegtuigen door hevige turbulentie

Op twee vluchten van Duitse luchtvaartmaatschappijen zijn mensen gewond geraakt door hevige turbulentie. Een van de toestellen was op weg van de Amerikaanse stad Austin naar Frankfurt, het andere van Frankfurt naar Mauritius. Er is geen verband tussen beide incidenten. Het in Austin opgestegen vliegtuig was van luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Vanwege de turbulentie maakte het een tussenlanding in Washington D.C. Zeven mensen zijn daar naar een ziekenhuis vervoerd, zegt de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FFA tegen Amerikaanse media. Ongeveer negentig minuten na vertrek vanuit Texas kwam het vliegtuig in de problemen. Een ooggetuige vertelt aan The Washington Post dat de inzittenden net aan hun avondeten waren begonnen toen de turbulentie begon. Volgens de passagier leek het vliegtuig in een "vrije val" te zijn beland; mensen en voedsel vlogen door de lucht tegen het plafond aan. Een woordvoerder van Lufthansa kan die informatie niet bevestigen aan het Duitse persbureau DPA. Volgens de woordvoerder was sprake van clear air turbulence. Dit type turbulentie is erg lastig te ontwijken doordat het niet door weerradars kan worden waargenomen. De piloten zouden zijn verrast door de hevigheid.

Turbulentie ontstaat door een verstoring van de lucht, bijvoorbeeld door hevige wind of lucht die omhoog beweegt. Het komt vaak voor in de buurt van bergen of in tropische gebieden, waar warme lucht opstijgt en uitzet. Turbulentie is zelden gevaarlijk, maar kan wel leiden tot ongemak tijdens de vlucht. Piloten proberen turbulentie daarom over het algemeen zo veel mogelijk te omzeilen.