Agressieve leeuw moet terug naar Frankrijk na fatale ruzie in Emmen

Dierenpark Wildlands in Emmen heeft leeuw Jafar (12) teruggestuurd naar Frankrijk. Hij was pas sinds vorig jaar zomer in Emmen, maar lag van begin af aan niet goed bij de leeuwinnen in Wildlands, meldt RTV Drenthe.

Een van de vele vechtpartijen die ontstonden, kostte het leven van leeuwin Tia. Sinds die tijd hield het dierenpark de mannetjesleeuw gescheiden van de rest van de leeuwen.

Risico op herhaling

"We willen geen risico lopen op herhaling", zei directeur Erik van Engelen in september. "Het botert niet en we kijken daarom naar een andere plek voor Jafar."

Wildlands zette de procedure in gang om Jafar terug te sturen naar Frankrijk. En gisteren was het zo ver. Een dierenarts verdoofde de leeuw. Na gezondheidschecks is hij in een transportkist gelegd en weggebracht.

Het dierenpark laat weten dat het transport vanuit Emmen rustig verlopen is en dat de leeuw goed is aangekomen in Frankrijk. Wildlands gaat opnieuw op zoek naar een mannetjesleeuw.