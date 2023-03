FNV bezorgd over inzet stagiairs op piekmomenten Schiphol

Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over de inzet van stagiairs tijdens piekmomenten op Schiphol.

Bij het inchecken, het sjouwen met bagage en het aan- en afkoppelen van de passagiersbruggen naar het vliegtuig worden vaak onervaren afhandelaars ingezet, zegt vakbondsbestuurder Jaap de Bie bij NH Nieuws.

"Op dit moment valt het mee. Er is tijd voor begeleiding, Maar straks, in de meivakantie en in de zomer, staan ze er alleen voor. Dan is het te druk voor begeleiding, voor zover die überhaupt te vinden is. Het gaat om honderden mensen", aldus De Bie.

Veiligheid vakantiegangers

"Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid van vakantiegangers en de gezondheid van de werknemers", stelt de vakbondsbestuurder. Nog deze maand opent de FNV een meldpunt waar stagiairs misstanden anoniem kunnen melden.

"Het speelt voornamelijk bij de passagiersafhandeling, maar ook op het platform lopen veel stagiairs rond zonder begeleiding", zegt een bagagemedewerker tegen de regionale omroep. Hij verwijst naar een voorval met een vliegtuig van TUI eerder deze week. Bij het opstijgen raakte de staart de grond. De bagagemedewerker wijt dat aan de belading door een onervaren student. Het vliegtuig keerde veilig terug naar Schiphol. "Maar zo'n foutje kan fatale gevolgen hebben", zegt hij.

De (te) grote verantwoordelijkheid van stagiairs heeft volgens de vakbond alles te maken met het personeelstekort onder afhandelaars op de luchthaven. Na de chaos van vorig jaar, kwam er wel meer geld beschikbaar voor de beveiligers; zij kregen een hoger loon en betere roosters. Er zijn ook veel nieuwe beveiligers aangenomen. Maar voor de afhandelaars is er weinig veranderd, zegt FNV-bestuurder De Bie.

Bibberen van angst

De gevolgen van het personeelstekort zijn groot, zegt een grondstewardess tegen NH Nieuws. Gaten in het rooster worden ingevuld met stagiairs. "Jonge meiden van 18, 19 jaar die soms bibberen van angst, omdat ze zich geen raad weten met scheldende passagiers bij de incheckbalies", zegt ze. "De afspraak is dat stagiairs een week of vier worden begeleid door een zogenaamde buddy, maar daar is vaak geen sprake van."

Volgens de grondstewardess worden stagiairs dagen achter elkaar ingeroosterd op nachtdiensten, moeten ze zelfstandig honderden passagiers inchecken en vliegtuigbruggen besturen en aansluiten. Dat laatste is precisiewerk waarvoor volgens de FNV een certificaat nodig is. De grondstewardess ziet nauwelijks stagiairs voor een baan terugkeren na een stage: "Het is om te huilen, ze rennen keihard weg."

Verlichting in de ochtendpiek

In een schriftelijke reactie zegt de Schiphol Group niets over incidenten en/of de inzet van stagiairs. Wel wijst de luchthaven erop dat het aantal vluchten dat tijdens de komende meivakantie bewust wordt teruggebracht.

"We hebben gekeken naar wat het totale systeem op Schiphol in de meivakantie aan kan en hebben daar 5 procent verlichting in de ochtendpiek doorgevoerd. Dit betekent dat er 5 procent minder stoelen geboekt kunnen worden en dat verlaagt de werkdruk", aldus de Schiphol Group.