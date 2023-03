KNVB komt met nieuwe OneLove-actie, inclusief veelbesproken aanvoerdersband

De KNVB heeft aangekondigd dat aanvoerders van clubs in de eredivisie en eerste divisie in het weekend van 17 tot en met 19 maart met de OneLove-band zullen spelen. Net als vorig seizoen wordt de OneLove-campagne gevoerd rond de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

De KNVB wil de OneLove-actie uitbreiden naar het amateur- en schoolvoetbal. Amateurclubs krijgen allemaal een vlag opgestuurd om op de club te hangen om te laten zien dat iedereen welkom is. "We merkten dat daar behoefte aan was", vertelt een woordvoerder van de KNVB.

'Hoe meer, hoe beter'

Rond het laatste voetbalweekend in oktober waarop aanvoerders met de OneLove-band speelden, ontstond flinke ophef. Toen werd de actie gehouden rond coming-outdag. De aanvoerders Orkun Kökçü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) weigerden de band toen te dragen.

"Het is iemands goed recht als hij niet meedoet", aldus de KNVB-zegsman. "Het doel is niet dat iedere aanvoerder de band draagt. Maar hoe meer, hoe beter." Ook voor de komende coming-outdag op 11 oktober staat de actie weer gepland.

Oranje wilde eind vorig jaar samen met enkele andere landen tijdens het WK ook met de OneLove-band spelen, maar dat mocht niet van de FIFA.