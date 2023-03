Aantal aanvragen voor Noodfonds Energie blijft achter, loket langer open

Bij het Tijdelijk Noodfonds Energie zijn sinds de start drie weken geleden zo'n 27.000 aanvragen binnengekomen, terwijl er waarschijnlijk veel meer mensen zijn die ervoor in aanmerking komen. Dat bevestigt een woordvoerder van het fonds na een bericht van het AD. 3800 van deze aanvragen zijn afgekeurd. Het fonds is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het moet voorkomen dat ze schulden opbouwen door hun energierekening. Waarschijnlijk komen honderdduizenden huishoudens ervoor in aanmerking. Hoe het komt dat het aantal aanvragen nog achterblijft, is niet duidelijk. Wel wordt al langer geklaagd over de aanvraagprocedure: die zou te ingewikkeld zijn. Zo is een relatief nieuwe mobiele telefoon nodig waarop de app kan draaien waarmee je de aanvraag kunt doen. Begin volgende week komt wel een "computerversie" online. Maand langer open Besloten is om het loket een maand langer open te houden dan gepland, namelijk tot 30 april. Dat is volgens de woordvoerder van het fonds "om mensen de rust en ruimte te geven de computerversie te kunnen gebruiken". Volgens hem zijn er de afgelopen weken 163.000 mensen geweest die de Noodfonds-check hebben gedaan om te weten of ze in aanmerking komen voor steun.

Het Noodfonds Energie Het fonds is bedoeld voor mensen met een bruto-inkomen lager dan 2980 euro voor alleenstaanden en 3794 euro voor samenwonenden. Om in aanmerking te komen voor steun moet de rekening voor gas en stroom hoger zijn dan 10 tot 13 procent van het bruto-inkomen van mensen. In het noodfonds zit nu 49 miljoen euro, waarvan de helft afkomstig is van energiemaatschappijen. De andere helft is gestort door de overheid.