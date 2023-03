Dodental treinramp Griekenland loopt op, zoektocht naar lichamen gaat door

Anderhalve dag na het dodelijke treinongeluk in Griekenland zijn hulpdiensten nog druk aan het werk bij het wrak. Bij de frontale botsing tussen een passagierstrein en een goederentrein kwamen dinsdagavond laat zeker 46 mensen om het leven. Meer dan tien mensen worden vermist. Hulpdiensten zoeken naar hun lichamen.

De stationschef van de plaats Larissa, verantwoordelijk voor het geven van seinen, wordt vandaag voorgeleid. Gisteren werd hij al ondervraagd door de politie. De publieke omroep ERT heeft een audiobestand gepubliceerd, waarin een gesprek tussen de stationschef en de machinist te horen is, net voor het noodlottige ongeval.

Daaruit blijkt dat er geen sprake was van een technisch probleem. Eerder zei de Griekse premier Mitsotakis al dat het ongeval een gevolg was van een "tragische menselijke fout". Stationschefs moeten passerende treinen op het juiste spoor doorsturen, wat op het station van Larissa waarschijnlijk fout is gegaan.

Stakingen en protesten

De treinramp heeft tot veel onrust geleid in het land. Het Griekse treinpersoneel staakt vandaag de hele dag, zo kondigde de vakbond aan. Volgens de bond hebben meerdere regeringen jarenlang verzuimd om in de spoorwegen te investeren, waardoor er een tekort is aan personeel en er niet is gemoderniseerd. In Athene staakt ook het metropersoneel, omdat dat naar eigen zeggen tegen dezelfde problemen aanloopt.

In de hoofdstad gingen gisteren betogers de straat op, wat in de avond uit de hand liep. Demonstranten gooiden stenen naar het hoofdkantoor van het betrokken particuliere spoorbedrijf Hellenic Train, dat onder de nationale spoorwegmaatschappij van Italië valt. De politie zette traangas en flitsgranaten in om de menigte uiteen te drijven.