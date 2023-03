Man (19) aangehouden voor doodrijden fietser Rembrandtplein

In Breda is een verdachte aangehouden voor de dodelijke aanrijding gisteravond op het Rembrandtplein in Amsterdam. Een man op een scooter raakte een 73-jarige man uit Amsterdam op een fiets.

Het slachtoffer kwam ten val en overleed kort daarna. De scooterrijder ging er te voet vandoor, zonder naar het slachtoffer om te kijken.

De verdachte is een 19-jarige man uit Rotterdam. Hij werd vanochtend vroeg opgepakt. Er wordt onderzocht of hij de man was die op het moment van het ongeluk op de scooter zat.

Het ongeval vond rond 23.15 uur plaats op het Rembrandtplein. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en er is geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten.