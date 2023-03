Vrijspraak turntrainer Wevers in hoger beroep; turnbond vreest negatief effect uitspraak

De beroepscommissie van het ISR meldt verder in het oordeel dat diverse klachten over grensoverschrijdend gedrag van Wevers gaan over een periode van 1998 tot 2012.

"De commissie van beroep komt net als de tuchtcommissie in eerste aanleg tot de conclusie dat de verklaringen die zijn opgenomen in het onderzoeksrapport niet als bewijs kunnen worden gebruikt", schrijft de beroepscommissie donderdag in de geanonimiseerde uitspraak. "Het onderzoeksrapport bevat onvoldoende gegevens om de betrouwbaarheid van die verklaringen te kunnen beoordelen."

De aanklager van het ISR was tegen die uitspraak in beroep gegaan. Wevers was overigens niet aanwezig bij de de behandeling van de eerste zaak, maar meldde zich eind oktober wel met zijn vrouw en dochters bij het hoger beroep.

De tuchtcommissie van het ISR had Wevers, vader van olympisch kampioene Sanne (2016), eind april 2022 al vrijgesproken. In het vonnis sprak de tuchtcommissie destijds van een rammelend onderzoek door het ISR en oordeelde tevens dat onvoldoende was komen vast te staan dat de turntrainer zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag.

De klachten over Wevers hadden betrekking op fysieke mishandeling, negeren van blessures, schelden, schreeuwen, machtsmisbruik, isoleren van sporters en wegen van turnsters in de zaal.

KNGU: negatieve effect op toekomstige meldingen

"Deze vrijspraak kan een groot negatief effect hebben op eventuele toekomstige meldingen in relatie tot grensoverschrijdend gedrag in de turnsport, maar ook in breder verband. We betreuren het dat de melders wederom aan het kortste eind trekken en, indien gewenst, zullen we ze bijstaan in begeleiding en nazorg", schrijft directeur Remco Boer van de KNGU.

"Wij hopen niet dat deze vrijspraak de in gang gezette ontwikkelingen voor een positief en veilig sportklimaat tegenwerkt. Toch blijven wij doorgaan op de ingezette weg en bouwen we aan een veilig en optimaal sportklimaat. Verdere professionalisering van het sporttuchtrecht in het algemeen en de onderzoeksfase in het bijzonder zijn al in gang gezet en blijken eens te meer hard nodig."

Uit onderzoek blijkt hoe moeilijk het is voor sporters die te maken krijgen met sociale veiligheid om daadwerkelijk melding te maken van hetgeen hen overkomen is. Een vrijspraak die opnieuw met name op formele gronden is gestoeld, kan op geen enkele wijze bijdragen aan herstel en leedverwerking."