Vrijspraak turntrainer Wevers in hoger beroep, tuchtreglement soms niet toepasbaar

De beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft turncoach Vincent Wevers in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de beroepscommissie van het ISR donderdag aan de betrokken partijen laten weten. De klachten over Wevers hadden betrekking op fysieke mishandeling, negeren van blessures, schelden, schreeuwen, machtsmisbruik, isoleren van sporters en wegen van turnsters in de zaal. Rammelend onderzoek De tuchtcommissie van het ISR had Wevers, vader van olympisch kampioene Sanne (2016), eind april 2022 al vrijgesproken. In het vonnis sprak de tuchtcommissie destijds van een rammelend onderzoek door het ISR en oordeelde tevens dat onvoldoende was komen vast te staan dat de turntrainer zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De aanklager van het ISR was tegen die uitspraak in beroep gegaan. Wevers was overigens niet aanwezig bij de de behandeling van de eerste zaak, maar meldde zich eind oktober wel met zijn vrouw en dochters bij het hoger beroep. "De commissie van beroep komt net als de tuchtcommissie in eerste aanleg tot de conclusie dat de verklaringen die zijn opgenomen in het onderzoeksrapport niet als bewijs kunnen worden gebruikt", schrijft de beroepscommissie donderdag in de geanonimiseerde uitspraak. "Het onderzoeksrapport bevat onvoldoende gegevens om de betrouwbaarheid van die verklaringen te kunnen beoordelen." Tuchtreglement niet van toepassing De beroepscommissie van het ISR meldt verder in het oordeel dat diverse klachten over grensoverschrijdend gedrag van Wevers gaan over een periode van 1998 tot 2012. "De KNGU is per 1 januari 2011 aangesloten bij het ISR voor het algemeen tuchtrecht. Dit brengt met zich mee dat op gedragingen voor 1 januari 2011 niet het Tuchtrecht 2020 van toepassing is. Om deze reden kan geen oordeel worden gegeven over de tuchtrechtelijke verwijtbaarheid van gedragingen die de beklaagde voor 1 januari zou hebben verricht", schrijft de beroepscommissie, waarmee een groot deel van de klachten verviel. Daarnaast vindt de commissie sommige verklaringen niet accuraat. Uiteindelijk zijn alleen gedragingen van de coach tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 getoetst. 'Triest en lachwekkend' Oud-turnster Petra Witjes, een van de melders die zich vorig jaar bij de tuchtzaak al zeer kritisch uitliet over de handelwijze van het ISR, noemt het vonnis van de beroepscommissie triest en lachwekkend.

Oud-turnster Petra Witjes - ANP

Witjes wil alleen schriftelijk op het vonnis in de zaak-Wevers reageren. "Het komt erop neer dat er opnieuw niet op inhoud is beoordeeld, kennelijk staan vooral procedurele zaken voorop. Met andere woorden, in mijn ogen is de hele zaak voor niets geweest." "Kennelijk kunnen de beschuldigingen van voor 2011 niet worden beoordeeld, omdat de KNGU toen nog geen lid was van het ISR. Dat had het ISR en de KNGU van tevoren toch al moeten weten. Dat wisten ze toch vorig jaar ook al toen de zaak voor het eerst werd behandeld." Volgens Witjes komt opnieuw de vraag naar boven of het instituut ISR wel in staat was de tuchtzaken in het turnen af te handelen. "Dat heb ik me 2,5 jaar geleden al afgevraagd. Opnieuw blijkt dat ze bij het ISR maar wat deden. Er is een juridisch steekspel over de hoofden van de klagers gespeeld, zonder te beseffen dat het over mensenlevens gaat. Ik kan blijven roepen en waarschuwen, maar als de ogen en oren niet geopend zijn heeft het geen nut. Ik laat de zaak maar voor wat het is."

Vincent Wevers op een open dag van zijn eigen turnteam - ANP