Stroll is op tijd hersteld van fietsongeluk en doet gewoon mee aan GP Bahrein

Formule 1-coureur Lance Stroll kan dit weekend in Bahrein gewoon racen. De Canadese rijder van Aston Martin miste de testdagen door een blessure aan zijn pols, maar is op tijd hersteld voor de eerste grand prix van het seizoen.

Stroll viel anderhalve week geleden van zijn fiets tijdens een training in Spanje. Hij knalde met zijn voorband in een gat in de weg en moest daarna aan zijn pols worden geopereerd.

Door het ongeluk miste Stroll de testdagen, van 23 tot en met 25 februari op het circuit van Bahrein. Hij werd vervangen door de Braziliaan Felipe Drugovich, die de tests al na een paar minuten moest beëindigen door technische mankementen aan zijn auto.

Het leek er lang op dat Stroll, vorig seizoen vijftiende in het WK, ook komend weekend door Drugovich zou worden vervangen, maar hij is er op het Bahrein International Circuit vooralsnog gewoon bij.