Alles al gewonnen, maar tegen vol Thialf kan Sáblíková geen 'nee' zeggen

"Het was heel vreemd voor me, ik had nog nooit voor veel publiek geschaatst. Toen ik de trap opliep, zag ik al die mensen en ging ik weer naar beneden. Ik dacht: dit wil ik niet. Ik was zo bang van al die mensen."

Bij haar debuut in Heerenveen waren het adembenemende stappen, bijna letterlijk. De 15-jarige Sáblíková raakte in januari 2003 tijdens de EK allround overdonderd door de volgepakte tribunes. Zo erg zelfs, dat ze wilde omkeren.

Trap af, tunnel door, trap op. Ontelbaar vaak heeft schaatsster Martina Sáblíková de route al afgelegd naar het middenterrein van Thialf. In een carrière die al 21 seizoenen duurt, is het een loopje van niks geworden.

Sáblíková: "Als je hier voor de eerste keer komt en je hoort dat publiek, ben je misschien bang. Maar je voelt de sfeer. Die maakt dat je keer op keer terug wil komen." Terugdenkend aan haar EK-debuut in 2003: "Toen ik daar aan de start stond, had ik nooit gedacht dat ik zo veel zou winnen."

"Ik had niet verwacht dat ik het langer vol zou houden dan zij. Het raakte me toen ze stopten en hier een groot afscheid kregen. Ik mis Ireen op het ijs."

Sáblíková: "Iedereen dacht dat Ireen zou winnen, maar ik reed een ongelofelijke vijf kilometer. Ik verbaasde iedereen, ook mezelf. Zij zat daar huilend, ik vond het zielig voor haar. Ik kom uit een klein schaatsland, voor mij was een podiumplaats al heel mooi geweest. Voor Nederlanders ligt dat anders. Daar staat veel meer prestige op het spel."

Begin en einde in Italië

Sáblíková had gedacht tegelijk met Wüst te stoppen. "Maar de Spelen van 2026 zijn in Milaan en ik ben begonnen in Turijn. De Spelen van 2006 waren mijn eerste, dus het zou mooi zijn als mijn laatste ook in Italië zijn."

"Het duurt wel nog drie jaar. Dat is best lang. En ik ben al bijna 36; dat is toch iets anders dan 25."