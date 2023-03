Urn met as aangetroffen in kringloopwinkel Hoorn

In een kringloopwinkel in Hoorn is een urn met inhoud opgedoken. De urn zat tussen een heleboel andere spullen in een stemmige zwarte doos met een goudkleurig hartje erop.

Ook de urn is hartvormig. Medewerkers dachten eerst dat een 'normaal' kunstvoorwerp was. "We draaiden het doosje om en zagen een soort slotje dat je open kunt maken", zegt Gerda Marsé van de kringloopwinkel. "Toen we de inhoud bekeken, wisten we genoeg." In de urn zat ook een zakje met as.

De urn is waarschijnlijk vorige week bij de kringloop binnengebracht. "Mensen kunnen bij het magazijn aanbellen en spullen brengen. De urn zat in een kartonnen doos met andere spullen", aldus Marsé. "Die hebben we aangenomen en verder niet direct gekeken wat erin zat. Pas later zijn we het gaan uitruimen."

Doos staat apart

Het gebeurt vaker dat er bijzondere voorwerpen bij de kringloop worden binnengebracht. Maar dit heeft de medewerkster in de vijf jaar dat ze er werkt, niet eerder meegemaakt.

Marsé denkt dat de urn per ongeluk is weggedaan. De doos staat apart in de hoop dat er snel familie of een vriend komt om de urn op te halen. "We hopen gewoon dat de eigenaar zich meldt."