160.000 jongeren maakten al afspraak voor gratis HPV-vaccinatie

Ruim 160.000 jongeren tussen de 18 en 27 jaar hebben sinds januari een afspraak gemaakt bij de GGD voor een HPV-prik. Dat is een vaccinatie tegen het humaan papillomavirus, dat kanker kan veroorzaken aan de baarmoederhals, maar ook aan de mond- en keelholte, penis, anus en vagina.

In januari begon het RIVM op advies van de Gezondheidsraad met een inhaalslag voor jongeren in deze leeftijdsgroep. Zij kunnen dit jaar gratis de twee prikken laten zetten. Normaal gesproken kost dat bijna 400 euro.

Deze leeftijdsgroep telt ruim 1,2 miljoen jongeren. Het RIVM zegt dat haast geboden is. Er moet namelijk minimaal vijf maanden zitten tussen de eerste en tweede prik. Aanstaande zaterdag kunnen jongeren bij een van de 45 GGD-locaties zonder een afspraak binnenlopen om de eerste prik te laten zetten.

Meisjes kunnen sinds 2010 een HPV-prik krijgen in het jaar dat ze 10 worden, jongens sinds vorig jaar ook. Jongens en meisjes uit de leeftijdsgroep 10 tot 18 jaar die nog geen prik hebben gehad, krijgen een brief van de jeugdgezondheidszorg met een afspraak.

Lichte daling andere vaccinaties

Voorlopige cijfers voor de BMR-prik (bof, mazelen en rodehond) en de DKTP-prik (difterie, kinkhoest, tetanus en polio) bij baby's laten een lichte daling zien van de vaccinatiegraad. Het aandeel baby's dat volgens de registratie van het RIVM een BMR-vaccinatie kreeg, daalde vorig jaar van 92,9 procent naar 89,5 procent, het aandeel baby's bij de DKTP-vaccinaties van 94 procent naar 92,9 procent.

Het RIVM heeft daar geen verklaring voor. Wel is het zo dat sinds vorig jaar ouders hun kind anoniem kunnen laten vaccineren, en die vaccinaties kunnen niet worden meegeteld in de deelnamecijfers. Mogelijk speelt ook het effect van covid een rol. Uit Europees onderzoek blijkt dat in meerdere landen het vertrouwen van burgers sinds 2020 in vaccins is afgenomen. In Nederland daalde het vertrouwen van 84,5 procent naar 75,5 procent.