Magische twee meter is wel dingetje voor talent Weerman: 'Dan hoor je bij elite'

"Ik zit in een periode vol positivisme. Misschien dat dat ooit wegvalt, maar ik geniet er van zolang het duurt", kijkt Weerman vooruit naar het evenement in Turkije, waar ze donderdag via de kwalificatie een finaleplaats moet gaan afdwingen.

Een talent dat snel tot wasdom lijkt te komen. De 19-jarige Britt Weerman was ooit een talentvol turnster, maar heeft inmiddels de aansluiting bij de Europese top in het hoogspringen gevonden.

"Je merkt dat er sindsdien meer aandacht voor me is en dat de verwachtingen wat hoger liggen", kijkt de Nederlandse recordhoudster indoor en outdoor terug op haar debuut bij een internationale titeltoernooi bij de senioren. "Ik probeer dat zo veel mogelijk los te laten bij evenementen. Helemaal loslaten lukt niet, maar ik probeer wel zo veel mogelijk bij mezelf te blijven."

Weerman brak vorig jaar bij het grote publiek door bij de EK in München. De hoogspringster uit Assen kwalificeerde zich verrassend voor de finale en reikte daarin op de slotdag tot de vierde plaats. Net als de nummer drie Angelina Topic haalde ze een hoogte van 1,93 meter, maar miste ze het brons omdat ze onderweg meer sprongen nodig had gehad dan de Servische.

Ook Weerman begon na haar turnopleiding als meerkampster, maar door een vervelende elleboogblessure (opgelopen bij het turnen) bleek hoogspringen haar beter te passen.

Het gebrek aan concurrentie in eigen land ziet de pupil van trainer Sybout Wijma niet als een probleem. Bij de onlangs gehouden Nederlandse indoorkampioenschappen was een sprong over 1,87 meter al voldoende voor de titel. Weerman ging daarna nog over 1,90 meter.

"Omdat er in Nederland niet veel concurrentie is, doen we dit jaar veel meer wedstrijden in het buitenland. Daar heb ik meer aan. Het is beter voor mijn eigen prestaties en mijn motivatie."

Seizoenstart met Nederlands record

Naast haar doorbraak in München - in dezelfde zomer veroverde Weerman ook nog zilver bij de WK onder 20 jaar in Colombia - trainde de Assense hard om haar goede prestaties dit seizoen een vervolg te geven. Ze begon het indoorseizoen direct met een Nederlands record (1,96) in het Duitse Weinheim, een prestatie die ze een week later in Metz herhaalde.

"Ik heb het gevoel dat ik in een goede flow zit. Ik hoop dat ik constant kan blijven springen, dat dit een soort basisniveau is. Ik haalde in Weinheim alles in mijn eerste poging. Het voelde alsof alles kwam aanwaaien. Dat is natuurlijk niet zo, want ik werk er hard voor. Zo'n serie geeft veel vertrouwen."