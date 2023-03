Nieuw seizoen Formule 1: Red Bull en Verstappen zijn dé te kloppen tandem

Formule 1-tests kun je niet winnen, maar wel verliezen. Drie dagen voelden de coureurs in Bahrein hun nieuwe racewapens aan de tand, op de plek waar zondag de eerste grand prix van het seizoen is. Er zat bij diverse teams zand in de machine, maar Max Verstappens Red Bull Racing lijkt de auto op de rails te hebben. Iedereen begint op nul, maar het leeuwendeel van de grid beseft nu al dat races winnen een heidens karwei wordt. De pikorde na de test: Red Bull en Verstappen zijn dé te kloppen tandem. Rivalen Ferrari en Mercedes rijden met grote vraagtekens en duiken in de underdogrol. Zij zijn na de oorwassing van 2022 nederig. Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez wonnen toen 17 van de 22 grand prixs. Verstappen gaat liever 'meteen racen' "Het wordt moeilijk onze succesreeks te herhalen, maar er is geen reden waarom het niet zou kunnen", pocht teambaas Christian Horner. "De auto's zijn evoluties. Iedereen heeft zijn auto doorontwikkeld, maar echt grote veranderingen zijn er niet", vult Pérez aan. "Ik verwacht meer duels. De gaten tussen de teams zullen veel kleiner zijn", voorspelde de Mexicaan na zijn eerste uren aan boord van de RB19. Dat beeld veranderde snel. "Eigenlijk was de auto meteen prima en probleemloos. Een erg positief begin van het seizoen", vertelde een opvallend opgewekte Verstappen na de testdagen. "Ik ben niet zo dol op dat getest. Ik ga liever meteen racen, maar als het lekker gaat is het niet zo vervelend."

Bahrein herbergt weinig geheimen voor de teams. Zeker na de vele honderden testkilometers die ze afwerkten. De datastroom van de rondjes-Sakhir worden minutieus doorgespit. Testen is - als het goed gaat - een kwestie van vertrouwen tanken, maar het kan ook hoofdbrekens opleveren. Dat lijkt bij negen van de tien renstallen in meer of mindere mate het geval. "Red Bull is ijzersterk. We moeten aan de bak", liet Charles Leclerc (Ferrari) optekenen na de testcyclus. "Ik ben er helemaal klaar voor: opgeladen en fit. De auto is oké, maar we hebben nog lang niet de ideale afstelling gevonden. Hij rijdt behoorlijk anders dan vorig jaar. Ik moet mijn rijstijl aanpassen." Leclerc wil niet het achterste van zijn tong laten zien, maar de Monegask oogt minder zelfverzekerd dan tweevoudig kampioen Verstappen. "Ik ga niet in op details, maar het is nog niet je van het. Ik denk dat we in vergelijking met 2022 een hogere topsnelheid hebben, maar terrein verliezen in de bochten." Waar of niet? Italiaanse media beweren dat Ferrari met vrij volle brandstoftanks testte en daardoor de Bulls niet bij kon benen. Of dat waar is, weet niemand. Leclercs teamgenoot Carlos Sainz houdt zich van de domme. "We weten gewoon niet waar we staan. Winnen en kampioen worden is ons doel, maar de kwalificatie is het eerste meetmoment. Zaterdag weten we pas hoe competitief we zijn."

Lots of laps done, lots of different tests done, few days left and first race of the season ❤️ @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/s0l8Zmdd2E — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) February 25, 2023

Het jarenlang ongenaakbare Mercedes verzoent zich al met een bijrol, zij het tijdelijk. "We hebben het moeilijk. We ploeteren en begrijpen de auto nog niet", erkent zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton. "Ik ben dolblij dat het gestuiter van vorig jaar voorbij is, maar de auto heeft nog veel tekortkomingen. Problemen en kinderziekten die we snel moeten wegwerken. Het komt vast goed." Hamiltons peptalk kwam een dag na crisisoverleg bij de renstal. Teamgenoot George Russell legt zich al bij de feiten neer. "De eerste race komt voor ons te vroeg. We kunnen met deze auto het gat met Red Bull overbruggen en races winnen, maar nu nog niet." Alpine en Aston Martin Achter Red Bull, Ferrari en Mercedes staan zeven teams die weinig kans maken op een GP-zege. Zelfs het ambitieuze Alpine blijft bescheiden. "We mikken weer op plek vier, maar hopen het gat met de top te verkleinen", zegt coureur Pierre Gasly. "We moeten wel in onze spiegels kijken. Aston Martin ziet er snel uit." Aston Martin is de nieuwe werkgever van tweevoudig kampioen Fernando Alonso. "Een team in opbouw, dat op weg is naar de top. Er is flink geïnvesteerd", zegt de Spanjaard. De missie van Alonso's renstal begon in Bahrein met tegenwind: Lance Stroll miste de test na een fietsongeluk en vervanger Felipe Drugovich strandde na luttele minuten.

Fernando Alonso and his 2023 helmet. 😍



Need we say more? pic.twitter.com/mONs5m482i — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 14, 2023

Toch kunnen de groene bolides de revelatie van het seizoen worden. "95 procent van de auto is nieuw. De vorige was niet goed, maar het zal niet gebeuren dat we weer zoveel moeten weggooien", verzekert de optimistische Alonso. "We hebben een paar races nodig om het potentieel te benutten, maar dit project wordt een succes. We ontdekken nog van alles, maar ik kon Ferrari nu al bijhouden." Overige vijf renstallen De vijf resterende renstallen lijken aan elkaar gewaagd. "Onze auto is veel kilo's kwijt en we hebben veel meters gemaakt", zegt Williams' Alex Albon. "We hebben progressie geboekt en zijn veel beter dan in 2022. Achter Max kan het best spannend worden." Ook Haas-teambaas Gunther Steiners glas is halfvol. "De drie topteams staan vast, maar daarachter kan iedereen elkaar verslaan. Dat moet ook. Het reglement is immers omgegooid om het spannender te maken. Ik verheug me op de strijd in de middenmoot." Alfa Romeo's Valtteri Bottas verwacht ook een sprong voorwaarts. "We zitten er dicht op en hadden weinig issues tijdens de testdagen. Een heel ander verhaal dan vorig jaar. Toen was de betrouwbaarheid rampzalig."

De onzekerheid lijkt het grootst bij Alpha Tauri en McLaren. Nyck de Vries' team werd geplaagd door overnamegeruchten. Bovendien hebben de Italianen de AT04 nog lang niet getemd. "Ik leef mijn droom en we willen meevechten om de punten, maar ik kan niet ontkennen dat er veel werk aan de winkel is", waarschuwt de Fries. McLaren lijkt niet klaar voor de seizoenstart. De oranje renstal verloor uren met sleutelwerk. "We probeerden van alles en dat leidde tot veel vraagtekens", zegt Lando Norris. "Niets groots", bagatelliseert teambaas Zak Brown de valse start. "Er moet nog wat snelheid bij, maar het zijn gebruikelijke testbugs."