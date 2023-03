Helft Argentinië uren zonder stroom na brand

Bijna de helft van Argentinië heeft gisteravond urenlang zonder stroom gezeten als gevolg van brand. Het vuur begon langs de kust en legde het landelijke elektriciteitsnet plat, meldt onder meer de BBC. Onder meer de hoofdstad Buenos Aires werd getroffen, net als andere grote steden.

Naar verluidt begon de brand in open veld, waarna belangrijke elektriciteitskabels beschadigd raakten. Vervolgens viel een belangrijke kernenergiecentrale uit. Dagblad Buenos Aires Times schrijft dat zeker 20 miljoen inwoners te maken hadden met de stroomuitval. Argentinië telt ongeveer 45 miljoen mensen.

De stroomuitval begon om 16.30 uur lokale tijd (20.30 uur Nederlandse tijd). In sommige regio's kwam het leven zo goed als stil te liggen. Stoplichten werkten niet meer, winkels konden hun goederen niet meer koelen en ook airco's vielen uit. In het Zuid-Amerikaanse land is het zomer en het kampt momenteel met een hittegolf: op veel plaatsen was het gisteren zo'n 35 graden.

Enkele uren nadat de stroom was uitgevallen, gingen in Buenos Aires voorzichtig weer lichten branden.

Brandstichting of niet

Het ministerie van Economische Zaken heeft de lokale autoriteiten opgeroepen om een onderzoek in te stellen. Dat moet uitwijzen of er sprake is geweest van brandstichting.

Argentinië heeft vaker gekampt met massale stroomuitval. In 2019 begaf het elektriciteitssysteem het ook al eens in het hele land. Tientallen miljoenen mensen in Argentinië en in buurland Uruguay kwamen toen zonder stroom te zitten.