Wekdienst 2/3: Russische onderminister spreekt VN toe • WK Afstanden beginnen in Thialf

Eerst het weer. Na een frisse start met regionaal wat mist, is er vandaag veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het maximaal 7 graden.

Goedemorgen. De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken spreekt in Genève de Mensenrechtenraad toe van de VN en de WK afstanden schaatsen in Heerenveen gaan van start.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Russische onderminister Sergej Rjabkov van Buitenlandse Zaken spreekt in Genève de Mensenrechtenraad toe van de VN. Het is de eerste keer sinds de Russische inval in Oekraïne dat een topfunctionaris uit Moskou hierbij is, terwijl Rusland vorig jaar werd geschorst als lid van de raad.

In ijsstadion Thialf beginnen de Nederlandse schaatsers aan de eerste dag van de WK afstanden. In Heerenveen begint om 18.20 uur de 3000 meter voor vrouwen, waarop onder andere olympisch kampioene Irene Schouten in actie komt. Verder worden de 5000 meter (mannen) en de teamsprint (mannen en vrouwen) verreden.

De Amsterdamse rechtbank buigt zich over de vraag of zeilboten wel of niet door Windpark Borssele in Zeeland mogen varen.

Wat heb je gemist?

De totale uitstoot in de Nederlandse landbouwsector is de afgelopen jaren nauwelijks gedaald. Dat blijkt uit data van het CBS, dat keek naar de emissies van de landbouw tussen 1995 en 2021.

Het grootste deel van de emissies was lager dan in 1995, maar de daling van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof stagneerde de afgelopen jaren. In de landbouwsector wordt het grootste deel van de broeikasgassen uitgestoten door de melkveehouderij. Vanuit runderen komt het meeste methaan.

Ander nieuws uit de nacht