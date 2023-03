Inflatie stijgt weer; 'Einde aan hogere voedselprijzen pas in de zomer'

De inflatie loopt voor het eerst in maanden weer op. In februari steeg de inflatie van 7,6 naar 8,0 procent. Het is vooral eten en drinken dat duurder werd. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat voedingsmiddelen, dranken en tabak in februari 15,1 procent duurder waren dan een jaar geleden.

In het najaar piekte de inflatie op meer dan 14 procent. Vervolgens liep de inflatie terug, maar daar is nu een eind aan gekomen. Ook in andere Europese landen liep de inflatie de afgelopen maand op.

De afgelopen maanden zijn de prijzen van verschillende grondstoffen zoals graan en vetten gedaald, maar daar is in de winkels niets van te merken. "Producenten zijn nog bezig om hogere kosten uit het verleden door te berekenen", zegt Sebastiaan Schreijen, analist voedselprijzen bij Rabobank. "Er zit altijd maanden vertraging in voordat de klant die hogere kosten in de winkels merkt."

Hij wijst op verpakkingskosten die hoog blijven en loonkosten die sterk stijgen. Voorlopig komt er daarom volgens hem geen einde aan de prijsstijgingen.

Goedkoper

"Pas vanaf de zomer komt daar mogelijk een einde aan", zegt Schreijen. "Wellicht gaan sommige prijzen dan ook dalen, maar dan moet eerst de producent de lagere prijzen doorberekenen aan de supermarkt. En vervolgens moeten de winkels het ook nog in hun prijzen verwerken. Het is dus de vraag of je het als consument gaat terugzien in de prijzen."

Frans Muller, de hoogste baas van Ahold Delhaize (Albert Heijn) zei twee weken geleden te verwachten dat producenten snel hun prijzen gaan verlagen. "Dat zijn de afspraken die we met leveranciers gemaakt hebben. Als de grondstofprijzen naar beneden komen, dan moeten zij ook omlaag."

Europa

Ook in andere Europese landen loopt de inflatie dus op. In Duitsland steeg de inflatie naar 9,3 procent (was 9,2 procent). In Spanje kwam die uit op 6,1 procent (was 5,9 procent) en in Frankrijk steeg de inflatie naar 7,2 procent (was 7 procent).