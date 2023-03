Siem de Jong mist duel met oude liefde Ajax: 'Denk niet dat ik heel lang doorga'

Siem de Jong is aanvoerder en jeugdproduct van De Graafschap en de man die Ajax in 2011 de derde ster - de dertigste landstitel - bezorgde met goals in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente. Vanavond spelen zijn twee geliefden tegen elkaar in Doetinchem, maar hij doet niet mee. "Ik zit chagrijnig op de tribune." De aanvallende middenvelder zegt in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken dat hij deze "speciale" wedstrijd, een kwartfinale in het KNVB-bekertoernooi, niet wilde missen. Een spierblessure gooide echter roet in het eten. "Ik heb afgelopen maandag terugslag gehad. Daar baal ik van, maar nu net iets meer." Fysiek ongemak speelt de inmiddels 34-jarige De Jong vaker parten de laatste jaren. "Dat is wel confronterend. Dan vraag ik me wel af waar je het nog voor doet en hoelang je nog doorgaat. Ik denk niet dat ik heel lang doorga."

De Jong, die in de zomer terugkeerde bij de club waar hij in de jeugd speelde, zegt dat het niet zeker is dat hij na dit seizoen stopt. "Het zal afhangen van de laatste fase van dit seizoen." De Vijverberg En die laatste fase van het seizoen kan weleens heel mooi worden als De Graafschap in eigen huis weet te winnen van Ajax. De Jong, die in 2005 de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax maakte, denkt dat het heel moeilijk wordt. "Het zal het grootste gedeelte van de wedstrijd tegenhouden worden. We hebben wel jongens die iets uit het niets kunnen creëren." Dat Ajax niet zomaar wint op de Vijverberg bleek in 2016. In de laatste speelronde van de eredivisie verspeelde Ajax de titel door gelijk te spelen in Doetinchem.

Ajax gaat vanavond voor de beker naar Doetinchem. In 2016 beleefden de Amsterdammers daar een dieptepunt, maar drie jaar later werd er juist een kampioenschap gevierd. - NOS

Ook haalt De Jong, die uiteindelijk 277 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers speelde, inspiratie uit het resultaat van amateurclub Spakenburg, dat FC Utrecht uitschakelde. "Dat geeft vertrouwen. Zeker als het twee dagen voor je eigen wedstrijd gebeurt. Dan zie je: kijk het kan wel." Broedertwist Als De Graafschap wint en De Jong weer fit is, dan kan hij in de halve finale spelen tegen een ploeg die hem wel ligt. In 2020 scoorde hij namens Ajax in de beker drie keer tegen Spakenburg, dat uiteindelijk met 7-0 werd verslagen. Of De Jong gaat in de halve finale spelen tegen PSV, dat vanavond eerst ADO Den Haag moet zien te verslaan. Als het PSV wordt, dan volgt een broedertwist met broer Luuk, die in Eindhoven in de spits staat. "Dat zou helemaal mooi zijn."