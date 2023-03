Amerikaan die ruim 38 jaar in cel zat officieel onschuldig verklaard

Een Amerikaanse man die ten onrechte ruim 38 jaar in de gevangenis zat, is officieel onschuldig verklaard door een rechter.

Maurice Hastings was veroordeeld wegens de verkrachting van en moord op een vrouw in 1983, maar na een dna-test in 2021 bleek een andere man de dader. Vorig jaar werd hij vrijgelaten, maar nu is hij dus ook officieel onschuldig verklaard.

Hastings heeft al de tijd dat hij vastzat volgehouden dat hij onschuldig was. Hij vroeg in 2000 al om sperma te onderzoeken dat was gevonden in het lichaam van het slachtoffer, maar nooit was getest. Het verzoek van Hastings werd geweigerd, maar dankzij de inspanningen van een belangengroep werd het dna in 2021 alsnog getest.

Schadevergoeding

Het dna bleek afkomstig te zijn van Kenneth Packnett, een man die al een straf uitzat voor verkrachting en ontvoering van een vrouw. Packnett stierf in 2020 in zijn cel en kon dus niet meer terechtstaan, maar Hastings, toen 69 jaar, werd vrijgelaten.

Nu hij officieel onschuldig is verklaard, kan Hastings mogelijk proberen om een schadevergoeding te krijgen, stelde de officier van Justitie. Hastings zelf toonde zich vooral heel opgelucht. "Het betekent veel voor mij. Ik ben blij vanwege de uitspraak van de rechter en de excuses die zijn gemaakt", zei hij na afloop. "Alles was vandaag geweldig. Ik ben klaar om verder te gaan met mijn leven."