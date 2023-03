Scooterrijder vlucht na dodelijke aanrijding met fietser in Amsterdam

De politie Amsterdam is op zoek naar een scooterbestuurder die vluchtte na een aanrijding waarbij een fietser is overleden.

Het slachtoffer is een 73-jarige man. Het ongeval vond gisteravond iets voor middernacht plaats op het Rembrandtplein. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en er is geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Na de aanrijding liet de scooterrijder de scooter achter en vluchtte te voet weg.

De politie zoekt nog uit hoe het ongeval heeft kunnen plaatsvinden en uit welke richting de beide weggebruikers kwamen, meldt een woordvoerder aan NOS. De bestuurder wordt op dit moment verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval.

Vanwege het ongeval werd het openbaar vervoer in de omgeving van het Rembrandtplein omgeleid. Twee tramlijnen en twee nachtbuslijnen werden hierdoor tijdelijk gehinderd. Het Rembrandtplein is met de straten eromheen een van de drukste uitgaansgebieden van Amsterdam. Een deel van het plein was voor het onderzoek afgezet met politielinten en op de kruising van de Reguliersbreestraat en het Rembrandtplein had de politie een tent geplaatst.