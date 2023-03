CBS: uitstoot landbouw in afgelopen jaren nauwelijks gedaald

Het grootste deel van de emissies was lager dan in 1995, maar de daling van uitstoot van broeikasgassen en stikstof stagneerde de afgelopen jaren, concludeert het CBS. Tot 2003 daalde de uitstoot van broeikasgassen, daarna steeg de uitstoot licht. Het stikstofoverschot werd tussen 1995 en 2008 gehalveerd, maar daalde sindsdien nauwelijks verder.

De totale uitstoot in de Nederlandse landbouwsector is de afgelopen jaren nauwelijks gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Het onderzoeksbureau keek naar de emissies van de landbouw tussen 1995 en 2021.

Met stikstofoverschot wordt de hoeveelheid stikstof bedoeld die nergens voor gebruikt wordt. Dit wordt berekend door kunstmest en andere aangevoerde producten die stikstof bevatten te verminderen met de hoeveelheid stikstof in dierlijke producten zoals melk en vlees en plantaardige producten als akkerbouw- en tuinbouwgewassen.

Wat is het stikstofoverschot?

De uitstoot van fijnstof vanuit onder meer kassen en stallen daalde in 2003 omdat er vanwege de vogelgriep minder kippen waren, maar steeg daarna weer. De uitstoot van mobiele landbouwwerktuigen daalde wel sterk. Sinds 1995 nam de fijnstofuitstoot daarvan af met 75 procent, maar nog altijd hebben deze werktuigen een groot aandeel in de totale fijnstofuitstoot in de sector.

In de landbouwsector wordt het grootste deel van de broeikassen uitgestoten door de melkveehouderij (36 procent in 2020). Vanuit runderen komt het meeste methaan. In de melkveesector wordt ook het meeste ammoniak en stikstofoxide uitgestoten.