Man gearresteerd na vondst explosief in koffer op vliegveld Pennsylvania

De FBI heeft een man gearresteerd nadat maandag een explosief werd gevonden in een koffer op een klein vliegveld in de staat Pennsylvania. De koffer had aan boord moeten gaan van een toestel dat op weg was naar Florida.

Op Lehigh Valley International Airport werd het explosief aangetroffen in de voering van de koffer. Het gaat om poeder en twee lonten die waren verborgen in bakpapier en plastic. Volgens de FBI gaat het om flitspoeder en een zwart poeder dat ook in vuurwerk gebruikt wordt. "De poeders konden door hitte en frictie ontploffen en vormden een risico voor het toestel en passagiers", stelt de FBI in een verklaring.

Nadat de stof werd gevonden, werd de eigenaar van de koffer, een 40-jarige man, opgeroepen om zich te melden. Hij vluchtte en werd kort daarna in zijn huis gearresteerd.

Vanwege het mogelijke gevaar van het explosief werd een deel van het vliegveld maandag kort afgesloten. Het is nog onduidelijk wat de verdachte van plan was.