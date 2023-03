1100 stempassen niet bezorgd in Utrecht, gemeente doet aangifte

In Utrecht zijn 1100 stempassen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen niet bezorgd. Dat komt omdat één bezorger van PostNL de post niet heeft bezorgd. De gemeente Utrecht doet aangifte.

De getroffen inwoners wonen in de wijken Overvecht en Voordorp, meldt RTV Utrecht. Een Utrechter heeft zich bij de gemeente gemeld vanwege het uitblijven van de stempassen. Een onderzoek bij PostNL wees vervolgens uit dat er één bezorger is geweest die niet alle post heeft bezorgd. Waar de onbezorgde post is gebleven, is onduidelijk.

De kiezers voor wie de stempassen waren bedoeld, krijgen een nieuwe. Om fraude te voorkomen worden de onbezorgde stempassen ongeldig verklaard.