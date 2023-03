Ook 'Chosen One' kan Ten Hag niet stoppen: United langs West Ham in FA Cup

Het leven lacht Erik ten Hag toe in Manchester. In de Premier League heeft hij Manchester United teruggebracht naar de top en afgelopen week won hij met zijn club de prestigestrijd met FC Barcelona in de Europa League en werd met de League Cup zelfs de eerste prijs sinds 2017 gewonnen.

Zelfs Sir Alex Ferguson zit tegenwoordig met een brede glimlach op de tribune. Ook als de door hem persoonlijk aangewezen opvolger, want dat was David Moyes in 2013, op bezoek komt in de achtste finales van de FA Cup.

'The Chosen One', nu trainer van West Ham United, maakte het Ten Hag vanavond knap lastig. Maar dankzij een treffer van Alejandro Garancho vlak voor tijd duurt het sprookje van Ten Hag voort: 3-1 winst en een plek in de achtste finales van de FA Cup.

