Brabant verleent voorlopig geen vergunningen vanwege verslechterde natuur

Om de kwaliteit van de natuur in Noord-Brabant niet verder te verslechteren, stopt de provincie voorlopig met het verlenen van vergunningen die leiden tot extra stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden. Dat meldt Omroep Brabant.

Aanleiding voor het besluit zijn de uitkomsten van een zogeheten natuurdoelanalyse. Dat is het onderzoek dat elke provincie moet doen naar de natuurkwaliteit. Uit dat onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de natuur is verslechterd en dus grijpt de provincie in.

Projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw, maar ook verduurzamingsprojecten krijgen tijdelijk geen vergunning. Verschillende aanbestedingsprojecten zijn al stopgezet. De provincie brengt de precieze gevolgen van het besluit nog in kaart.

Hoelang de vergunningenstop duurt, is nog niet duidelijk. Gedeputeerde Hagar Roijackers (GroenLinks) benadrukt dat alle sectoren geraakt worden en noemt de uitkomsten van het onderzoek "de nieuwe werkelijkheid". De provincie Brabant wacht dan ook niet op de officiële toetsing van de natuurdoelanalyse door de Ecologische Autoriteit.

'Zo gaat het hele land op slot'

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) laat aan de regionale omroep weten verbijsterd te zijn over het besluit van de provincie. "Zo gaat heel Brabant op slot", zegt Hendrik Hoeksema van ZLTO.

Hij vreest dat Brabant het begin is. "De andere provincies komen binnenkort ook met hun natuurdoelanalyse. Hoogstwaarschijnlijk zijn de gebieden daar ook verslechterd. Wat doen zij dan? Zij kunnen niet achterblijven. Zo gaat dus het hele land op slot."