Musea krijgen coronaklap, eigen inkomsten dalen met 300 miljoen euro

"Het is buitengewoon vervelend", zegt directeur van de Museumvereniging Mirjam Moll, "Steeds meer musea zijn de afgelopen jaren gewend om veel publieksinkomen te hebben. Dat is allemaal weggevallen door corona."

De afgelopen acht jaar steeg het aantal museumbezoeken juist flink, vooral door een toename van het buitenlandse bezoek en bezoek van Museumkaarthouders. Dit zorgde voor een sterke stijging in eigen inkomsten van musea, maar die trends komen door corona in 2020 abrupt ten einde.

Musea kunnen vaker niet rekenen op subsidie vanuit de landelijke en lokale overheid, en verliezen de stroom eigen inkomen die ze over de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Er wordt momenteel ook geen of amper geld verdiend met de horeca, de museumwinkels of het verhuren van zalen voor zakelijk gebruik.

De musea lopen zo'n 300 miljoen euro aan eigen inkomsten mis, becijfert de Museumvereniging. Het is de harde conclusie van een rapport van de branchevereniging dat vandaag verschijnt. Voor sommige musea komt het voortbestaan daarmee in gevaar.

Het coronavirus zorgt voor een dramatische daling in bezoekersaantallen bij musea door het hele land. Musea krijgt dit jaar bijna 24 miljoen minder bezoekers over de vloer, schat de Museumvereniging in.

Geen Dior, buffers verdwijnen

"We hadden ons beste voorjaar ooit, voordat we dicht gingen", zegt algemeen directeur van het Kunstmuseum Den Haag, Benno Tempel. "Toen we dicht gingen hadden we 2000 bezoekers per dag, als het er nu 500 zijn, is dat al veel."

In het museum zou in het najaar van 2020 een grote tentoonstelling over het werk en leven van modeontwerper Christian Dior te zien zijn. De tentoonstelling werd door de coronacrisis eerst uitgesteld naar 2021, maar nu vertelt Tempel aan Nieuwsuur dat de hele tentoonstelling wordt afgeblazen. "Met wat we nu binnenkrijgen aan publiek en met de kosten van zo'n grote tentoonstelling, zouden we het schip in gaan."

Ondanks het succes van de afgelopen jaren en de eerste twee maanden van 2020, gaat het museum volgens Tempel voor het eerst rode cijfers schrijven: "Als het zo doorgaat, zitten we met een tekort van 3 miljoen euro. We hebben wel een buffer, maar dat verdwijnt als sneeuw voor de zon."