Feyenoord naar halve finale KNVB-beker na stroeve avond in Heerenveen

Feyenoord is door naar de halve finales van de KNVB-beker na een marginale 1-0 overwinning bij sc Heerenveen. De Mexicaanse spits Santiago Gimenez kroonde zich elf minuten voor tijd tot matchwinner in een wedstrijd met weinig grote kansen. Donderdag zijn de laatste twee duels in de kwartfinales van het bekertoernooi: PSV-ADO Den Haag en De Graafschap-Ajax. Dinsdagavond wonnen de amateurs van Spakenburg zeer verrassend en spectaculair bij FC Utrecht in de eerste kwartfinale. Slot onder de indruk van Sahraoui: 'Ik dacht dat hij tien panna's had gemaakt' Bij ESPN concludeerde Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü dat het kwartje ook de andere kant had kunnen opvallen: "Het was moeilijk, veel balverlies, maar het was wel gedisciplineerd. In de tweede helft ging het beter en mag je blij zijn dat je door bent." Trainer Arne Slot kon dat beamen: "Ik heb veel momenten gezien waarop Heerenveen gevaarlijk werd. Vooral die linksbuiten van hun, Osame Sahraoui. Ik vroeg hem nog hoeveel panna's hij had gemaakt, hij zei drie ,maar ik dacht zelf tien. Een heel bewegelijke, goede linksbuiten. Goed gezien weer van Heerenveen, zo'n jong talent uit Scandinavië."

Afbeelding ter illustratie - Pro Shots

Ondanks het spel van Feyenoord kan de halvefinaleplaats in de KNVB-beker Slot uiteraard wel bekoren: "Als speler is dat een mooie wedstrijd om te spelen, maar het is ook een mooie wedstrijd om te coachen. We hebben wel een druk programma, maar zulke wedstrijden geven ook energie." Fel begin Heerenveen In de eredivisie staat Feyenoord bovenaan, Heerenveen is koploper van het rechterrijtje, tiende dus. Dat verschil was in het goedgevulde Abe Lenstra-stadion in het begin niet te merken. Heerenveen zette vroeg en agressief druk en had meer de bal dan Feyenoord. In de vijfde minuut leidde dat tot de eerste kans van de wedstrijd, een schot van Sydney van Hooijdonk werd gepakt door Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther.

Anas Tahiri (rechts) is fel in duel met Feyenoord-rechtsback Marcus Pedersen - ANP

Feyenoord, dat in dezelfde opstelling begon als in het met 4-2 gewonnen eredivisieduel met Fortuna Sittard van zondag, kreeg daarna meer grip op de wedstrijd, al leverde dat geen echte kansen op. Het eerste Feyenoord-schot, van Alireza Jahanbakhsh in de negentiende minuut, zeilde hoog over. Grote kans Heerenveen Na bijna een halfuur spelen ontstond een grote kans voor Heerenveen, nadat Feyenoord-aanvoerder Orkun Kükcü op de bal was gestapt en was gestruikeld. Rami Al Hajj ging er met de bal vandoor, legde de bal af op Van Hooijdonk, die vervolgens één-op-één met Wellenreuther gehaast in het zijnet schoot. Het bleek de grootste kans voor rust. Na rust begonnen de Rotterdammers feller, met gelijk een kopkans voor spits Santiago Giménez. De inzet van de Mexicaan ging over. Ondanks de opleving ging de tweede helft verder met waar het gebleven was: een feller en sterker Heerenveen dat Feyenoord hoog onder druk zette.

Van Hooijdonk (rechts) schiet de bal in het zijnet na een grote kans - ANP