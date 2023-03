TikTok komt met timer voor minderjarigen, app gaat na een uur op slot

TikTok voert een speciale timer in voor minderjarigen, die de app vergrendelt als ze langer dan een uur per dag door de video's op het platform zitten te scrollen. Alleen als ze een wachtwoord invoeren, kunnen ze verder kijken. De maatregel gaat in de komende weken in.

Het bedrijf komt met de timer tegemoet aan kritiek dat de app te verslavend is voor jongeren. Gebruikers onder de 18 moeten door de timer "actief besluiten" om te blijven kijken, zegt TikTok, wat ze zou helpen om hun gebruik onder controle te houden.

Het is niet de eerste maatregel die TikTok neemt om de schermtijd te beperken. Eerder introduceerde de app al een waarschuwing die gebruikers er tussentijds op wijst dat ze veel tijd op TikTok spenderen.

100 minuten

Jongeren kunnen besluiten om geen gebruik te maken van de 60-minuten-timer, maar in dat geval krijgen ze alsnog een verzoek om een timer in te stellen wanneer ze 100 minuten per dag filmpjes op TikTok kijken. Ook krijgen minderjarigen weekoverzichten van hun TikTok-gebruik.

Ouders of verzorgers die het app-gebruik van hun kinderen controleren door middel van een gekoppeld profiel, kunnen binnenkort ook zelf een timer instellen. Ook zij krijgen inzage in de tijd die hun kinderen besteden aan TikTok.

Verantwoordelijkheidsgevoel

De Consumentenbond uitte zich eerder kritisch over TikTok. Verzamelde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties en het is onduidelijk of die data worden gewist bij opzegging van een profiel, waarschuwde de organisatie destijds.

Een woordvoerder van de Consumentenbond zegt tegen persbureau ANP de timer goed te vinden, al vraagt hij zich af of kinderen voldoende verantwoordelijkheidsgevoel hebben om hun schermtijd te matigen. Hij vindt dat ouders een belangrijke rol hebben hierin.

Wantrouwen in het Westen

Het videoplatform komt met de timer op het moment dat er in tal van landen in het Westen grote zorgen worden geuit over de veiligheid van kinderen op de app, de privacy en de Chinese invloed op TikTok. Het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, is van oorsprong Chinees, wat onder meer de vrees voedt dat China toegang heeft tot Europese gebruikersdata.

Het wantrouwen tegen de app heeft ertoe geleid dat steeds meer ambtenaren bij EU-organen TikTok niet langer op hun werkapparaten mogen hebben. Ook in onder meer Canada en de VS wordt de app verboden op overheidstelefoons en -apparaten. In Nederland vindt een meerderheid in de Tweede Kamer dat rijksambtenaren de app niet meer op hun werktelefoon mogen hebben.