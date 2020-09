‘Nederlandse nieuwssites volgen gebruikers relatief vaak’

In vergelijking met buitenlandse media behoren Nederlandse nieuwssites tot de grootste dataverzamelaars in Europa. De sites lijken niet zonder cookies en andere technieken voor het volgen van hun bezoekers te kunnen, schrijft de Volkskrant na een eigen onderzoek in samenwerking met de Fontys hogeschool voor Journalistiek.

Met de verzamelde data kunnen adverteerders inzicht krijgen in de interesses van internetgebruikers. Hoe meer trackers, des te meer een commerciële partij te weten kan komen.

De krant onderzocht van alle EU-landen de vijf grootste nieuwssites. In Nederland lagen AD.nl, NU.nl, Telegraaf.nl, RTLnieuws.nl en de NOS onder de loep. Zij hebben er volgens de krant respectievelijk 26, 25, 16, 25 en 1.

Grootste verzamelaars

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland samen met Bulgarije, Polen, Turkije, Engeland, Duitsland en Frankrijk tot de grootste verzamelaars behoort. De Scandinavische landen zouden beter scoren volgens de krant. Hetzelfde geldt voor Hongarije, Zwitserland en Ierland.

Europese publiek gefinancierde sites maken weinig gebruik van trackers, blijkt uit het onderzoek.

In dit interactieve verhaal NOSop3 zie je welke wereld er in werking treedt als jij op de melding 'Cookies akkoord' klikt: