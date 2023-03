Drugsafval van cocaïnewasserij in Gelderland ligt al drie jaar in mestkelder

De mestkelder van een boerderij in het Gelderse Vragender ligt drie jaar na de ontdekking van een cocaïnewasserij nog altijd vol drugsafval. De gemeente Oost Gelre wil het nu zelf opruimen en de kosten, ongeveer 80.000 euro, verhalen op de eigenaar van de boerderij.

De eigenaar van de boerderij houdt vol dat hij is bedreigd en onder druk gezet om zijn schuur af te staan aan criminelen. De rechter heeft de boer in mei 2021 al veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor zijn betrokkenheid bij het drugslab.

Wethouder Bart Porskamp (VVD) zegt tegen Omroep Gelderland dat het afval geen gevaar voor de omgeving vormt. In de mestkelder is geen lekkage of sprake van vervuiling in de grond.

Er zijn volgens de wethouder verschillende redenen zijn waarom het drugsafval er nog ligt. "We hebben de eigenaar dwangsommen opgelegd, maar die zijn allemaal verbeurd. Nu gaan we als gemeente op kosten van de eigenaar het afval opruimen." Wanneer de gemeente het afval daadwerkelijk opruimt, is nog niet duidelijk.