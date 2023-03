Hoe de broer, advocaat en vertrouwenspersoon van de kroongetuige werden gedood

Het is een scenario waar het Openbaar Ministerie aan het begin van 2017 nog geen rekening mee houdt: familieleden van een kroongetuige, die bedreigd worden met de dood. Zoiets is dan nog nooit gebeurd in Nederland. En om die reden ziet justitie eigenlijk geen risico's voor de familie van de kroongetuige in het Marengoproces.

Vier jaar later zijn de advocaat, vertrouwenspersoon én een broer van kroongetuige Nabil B. vermoord. Het OM en de politie misten signalen en werkten langs elkaar heen, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Een reconstructie op basis van het 156 pagina's tellende rapport:

'Alleen als mijn familie veilig is'

Het begint met de arrestatie van Nabil B. in januari 2017. Hij is bereid een boekje open te doen over de criminele organisatie van Ridouan Taghi. In ruil voor beveiliging en strafvermindering, want B. is volgens het OM betrokken bij een vergismoord een paar dagen eerder in de Utrechtse wijk Overvecht.

De deal kan alleen doorgaan als zijn familie akkoord gaat en veilig blijft, zo is de inzet van B.. Zijn broer Reduan is bij het eerste gesprek met het OM, anderhalve maand later, zeer kritisch. Justitiemedewerkers zeggen namelijk niet te weten of er veiligheidsrisico's zijn voor de familie.

Op 17 maart is er een tweede bijeenkomst. Reduan blijft erop hameren dat ook de familie gevaar loopt en wil een streep zetten door de deal. In plaats van een helder, gezamenlijk plan loopt het gesprek tussen B. en zijn familie uit op "frustraties, emoties en verwijten".