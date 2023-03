Zo klinkt de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival

Dat het nummer Burning Daylight heet, was al bekend. Nu is ook bekendgemaakt hoe het liedje klinkt dat Dion Cooper en Mia Nicolai in Liverpool ten gehore gaan brengen tijdens het Eurovisie Songfestival.

Het duet is vandaag online gezet. Het gaat over hoe je je oude leven achterlaat en een nieuwe start maakt.

Luister hier naar de Nederlandse inzending: