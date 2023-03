Jumbo koopt geen Mars-producten in vanwege 'te hoge prijsstijgingen'

Supermarktketen Jumbo koopt voorlopig geen Mars-producten in vanwege "zeer hoge prijsstijgingen". Dat betekent dat producten als Mars-repen en diervoeding van onder meer Whiskas en Pedigree minder of niet verkrijgbaar zijn.

De prijsonderhandelingen met de producent zijn vastgelopen, waardoor klanten kunnen misgrijpen bij veel producten van Mars. Dat bevestigt Jumbo na berichtgeving van RTL Nieuws.

Volgens de supermarktketen heeft de producent zulke sterke prijsstijgingen doorgevoerd, dat deze niet kunnen worden doorberekend aan de klant. "Soms zijn prijsstijgingen onvermijdelijk, maar in dit geval zijn ze niet te verklaren", zegt Jumbo.

Over de prijsonderhandelingen zijn verder geen details bekendgemaakt. Hoelang de maatregel duurt is niet bekend. Over onderlinge afspraken en onderhandelingen zegt Jumbo geen uitspraken te doen.

Nestlé

Ook producten van Nestlé kunnen minder of niet verkrijgbaar zijn bij Jumbo, maar de reden daarvoor is nog niet gegeven. Nestlé laat aan de NOS weten dat de onderhandelingen nog gaande zijn, net als ieder jaar. Tot die gesprekken voorbij zijn, kan het bedrijf niets bekendmaken.

Nestlé maakte vorig jaar 9 miljard euro winst, maar kondigde onlangs toch prijsverhogingen aan omdat ze vrezen voor hogere inkoopkosten in de toekomst.