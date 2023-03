170.000 'kofferpalingen' onderschept op Schiphol

Op Schiphol hebben medewerkers van de douane zo'n 170.000 glasaaltjes onderschept. De babypalingen waren verstopt in vier koffers en wogen gezamenlijk 54 kilo. De levende dieren zaten in plastic zakken die met water waren gevuld.

De Europese paling staat op de rode lijst van bedreigde diersoorten. In- en uitvoer van de dieren mag alleen als aan strenge regels wordt voldaan. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zouden de diertjes tienduizenden euro's kunnen opleveren in Azië.

Vorig jaar was er ook een grote glasaaltjesvangst op Schiphol. Toen namen de douane en de NVWA zo'n 300.000 jonge palingen in beslag. Deze 'kofferpalingen' werden vervolgens uitgezet in het Veluwemeer.

Waar de glasaaltjes die gisteren werden onderschept worden uitgezet, is nog niet bekend.