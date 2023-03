Schouten nog lang niet klaar met schaatsen: 'Eerst happy voelen, dan snelle tijden'

Nuchter als altijd staat Irene Schouten naast de baan. Af en toe stralen haar ogen als vanouds. Op het ijs van Thialf is het een drukte van jewelste van schaatsers die dromen van één ultieme race bij de WK afstanden, die donderdag beginnen. De luchtstroom geeft een vertekend beeld, weet ze. "Het is nu zo druk. Die wind gaat rond en rond en rond. Daarom gaan wij straks pas het ijs op, als het rustiger is. Want dan kloppen die tijden iets meer. Maar het is wel goed voor je zelfvertrouwen." Tranen Zelfvertrouwen kan Schouten dit seizoen wel gebruiken. Na haar derde plaats op de 3.000 meter bij de NK afstanden begin februari geleden barstte de drievoudig olympisch kampioene voor de camera opeens in tranen uit. Het slopende seizoen had zijn tol geëist. Schouten was niet meer 'happy', eigenlijk al best een tijdje. "De laatste tijd is het lang vechten, vechten tegen mezelf". Een maand later staat ze aan de start van de WK afstanden. "Het gaat een stuk beter. Ik voel me een stuk beter. En omdat ik me beter voel, gaat het schaatsen ook een stuk beter." Bekijk hieronder het bewuste interview van vier weken geleden waarin Irene Schouten zo geëmotioneerd raakt.

Bekijk hier de reactie van Irene Schouten na de 3.000 meter op de NK afstanden. Ze haalt de WK afstanden met de hakken over de sloot. - NOS

"Een proces", noemt Schouten het. "Mezelf weer happy voelen, dat voelde ik voor de NK afstanden en ik twijfelde of ik wel zou gaan rijden. Toen hebben we een plan bedacht: de NK afstanden zal niet top gaan, maar daarna heb ik nog vier weken. En in vier weken kan een hoop veranderen. En ik voel me ook gewoon echt beter." Tijdens de NK heb ik wel gedacht om de WK niet te rijden. "Ik dacht, het is wel klaar. Ik ga niet zo in de rondte rijden. Maar na de NK voelde ik wel een bepaalde opluchting, dat ik het de mensen had verteld. En daarna ging het ook wel weer beter." 'Ik ben nog niet klaar met schaatsen' Schouten heeft niet overwogen om de schaatsen helemaal aan de wilgen te hangen. Een brutale, maar geen gekke vraag voor een schaatsster die inmiddels 30 is en nog drie jaar verwijderd is van de volgende Winterspelen. "Nee. Deze vraag heb ik best wel vaak gehad. Maar ik ben gewoon nog niet klaar als schaatsster. Ik heb het gevoel dat ik nog niet écht heb laten zien wat ik in mijn mars heb." Bekijk hieronder het programma van de WK afstanden:

Schouten: "Tuurlijk, drie keer goud op de Spelen ga ik niet nog een keer halen. Snelle tijden, daar kijk ik naar. Het baanrecord op de vijf kilometer vind ik niet scherp, ik weet dat ik veel harder kan. En ik denk ook dat ik kans heb om te winnen. Daarom ben ik ook nog niet klaar met schaatsen." Aan de Spelen van Milaan en Cortina D'Ampezzo in 2026 denkt ze nu nog niet. "Nee joh. Ik ben nu bezig met mezelf happy voelen. En ik weet dat ik volgend jaar dingen anders moet gaan doen dan dit jaar. En dan hoop ik dat ik volgend jaar weer kan laten zien wat ik in me heb. Want dat heb ik dit seizoen gewoon niet gedaan." Vier afstanden bij WK Schouten rijdt bij de WK in Thialf de 3.000 meter, de 5.000 meter, de massastart én de ploegenachtervolging. "Rustig beginnen, nee dat gaat niet lukken. Ik heb wel even gedacht om de ploegenachtervolging te skippen. Maar ik vind het toch weer te belangrijk", klinkt het bijna verontschuldigend. "Ook omdat ik aan het begin best wel hard heb gezegd: we moeten hier met z'n allen voor gaan. Dus ik voel wel een bepaalde verantwoordelijkheid." Maar dan beginnen de ogen weer te stralen. "Ik denk dat ik ook gewoon goed ben op de ploegenachtervolging. En het is ook gewoon een kans op goud."

Irene Schouten na haar winst op de 5.000 meter bij de NK afstanden. - ANP