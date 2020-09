Chelsea haalt met doelman Mendy concurrent voor blunderende Arrizabalaga

Met Kepa Arrizabalaga heeft Chelsea de duurste doelman ter wereld in huis. Maar de Spanjaard, die in 2018 voor 80 miljoen overkwam van Athletic Club, steekt de laatste maanden niet echt in vorm en maakte dit seizoen ook alweer de nodige flaters.

Het kostte Chelsea al meermaals punten en mede om die reden heeft de club een nieuwe concurrent aangetrokken. De 28-jarige Edouard Mendy komt voor 24 miljoen euro over van Stade Rennes. De Senegalees tekent een contract voor vijf jaar in West-Londen.

Vorig seizoen verloor Arrizabalaga tijdelijk zijn basisplaats aan Willy Caballero. De 38-jarige Argentijn staat ook dit jaar onder contract bij Chelsea.

Zevende aanwinst

Mendy is alweer de zevende aanwinst van Chelsea dit seizoen. De ploeg van coach Frank Lampard werd eerder versterkt met Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Haverts, Ben Chilwell, Malang Sarr en Thiago Silva.