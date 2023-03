Griekspoor kan Djokovic maar even bijhouden en moet het doen met vijf games

Griekspoor ontmoette Djokovic één keer eerder. Dat was bij de US Open van 2021 en hij werd toen ook kansloos gelaten.

Griekspoor had dit jaar maar drie keer verloren in zestien wedstrijden, mede door zijn titel bij het ATP-toernooi van Pune en zijn halvefinaleplaats in Rotterdam. Tegen Djokovic kwam hij niet in de gelegenheid om zijn goede vorm tentoon te spreiden, de Serviër was hem op alle fronten de baas.

Djokovic voert voor de 378ste week de wereldranglijst aan: een record dat hij maandag overnam van Steffi Graf, die in de jaren 80 en 90 in totaal 377 weken op nummer één stond.

In de eerste set verloor Djokovic maar een punt op eigen service en twee op zijn tweede opslag. Al speelde Griekspoor naar behoren, tegen de soms fabelachtige returns en passeerslagen van de 22-voudig grandslamwinnaar was hij simpelweg niet opgewassen.

Djokovic won zeven games op rij en liep uit naar 5-0 in de tweede set. De vierde game ging veertien keer over deuce en was ook voor Djokovic. Griekspoor werkte later twee matchpoints weg, leefde even op, maar kon de Serviër bij 5-3 niet opnieuw terug breken.

Mooie woorden

Na de wedstrijd zei Djokovic blij te zijn met zijn hoge niveau tegen Griekspoor, vergeleken bij zijn partij in de eerste ronde maandag tegen de Tsjech Tomáš Macháč. Djokovic won toen pas na een tiebreak in de derde set.

Ook prees Djokovic de tegenstand van Griekspoor: "Hij heeft veel vuurkracht, een goede service en forehand. Hij probeerde het spel te dicteren. Ik deed het goed, want hij is een van de spelers die het meest is gestegen op de ranglijst de laatste tijd. Een nieuwe generatie komt eraan, maar ik ben niet bang", eindigde hij met een knipoog.