Advocaten kroongetuige: 'Zonder ruzie en kinnesinne had De Vries nog geleefd'

Als er geen sfeer van ruzie en kinnesinne was geweest tussen het Openbaar Ministerie (OM) en Peter R. de Vries, dan had de misdaadverslaggever nog geleefd. Dat zegt advocaat Peter Schouten in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de beveiliging van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Nadat bekend was geworden dat B. kroongetuige was, werden zijn broer, zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries doodgeschoten. Peter Schouten, naast strafpleiter ook een goede vriend van De Vries, en advocaat Onno de Jong staan samen de kroongetuige bij in het proces. De advocaten hebben zich samen met Royce de Vries, de zoon van Peter R. de Vries, sterk gemaakt voor een onafhankelijk onderzoek. Bureaucratie "Alles wat fout kan gaan, gaat ook fout bij Peter R. de Vries", zei De Jong. Zo viel de beveiliging van De Jong en Schouten onder de NCTV (de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid), terwijl het OM over die van De Vries ging. Vreemd, volgens De Jong, want feitelijk waren de situaties van de twee advocaten hetzelfde als die van De Vries. Volgens hem waren ze een team van drie, dat samen de verdediging van de kroongetuige op zich nam. Schouten had het in een aanvulling hierop over "een bureaucratische handeling, terwijl er levens op het spel stonden".

Kroongetuige Nabil B. is één van de zeventien verdachten in het Marengo-proces. Hoofdverdachte in die zaak is Ridouan Taghi, die terechtstaat voor een groot aantal (opdrachten tot) liquidaties. Nabil B. heeft in ruil voor strafvermindering bijna honderd verklaringen afgelegd tegen Taghi en andere verdachten in de zaak.