Peters beëindigt jarenlange droogte in kletsnatte opening Italiaans wielervoorjaar

Scherprechter in de finale was de Colla Micheri (over 2 kilometer een stijging van 8 procent), die in de laatste 40 kilometer liefst vier keer bedwongen moest worden.

Na de eerste passage ging Peters op avontuur. Hij had al snel een minuut te pakken en die marge slonk amper. Zijn Italiaanse ploeggenoot Andrea Vendrame eindigde op de tweede plaats, voor Alessandro Covi (UAE-Emirates).

Bauke Mollema won de wedstrijd in 2021, maar kon dit keer geen potten breken. Theo de Rooij was de eerste Nederlandse winnaar in 1982.

Einde aan de droogte

Voor Peters is het pas de derde overwinning in zijn profloopbaan, maar het zijn wel spraakmakende overwinningen. In 2019 won hij een bergrit in de Giro d'Italia en een jaar later won hij een Pyreneeënrit in de Tour de France.

Sindsdien wilde het niet meer vlotten bij Peters: zijn beste resultaat in de laatste twee seizoenen was de zevende plaats bij het Frans kampioenschap tijdrijden in 2022.