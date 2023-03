Acht jaar cel en tbs voor doodsteken medegevangene in jeugdgevangenis Breda

Een 19-jarige gevangene die vorig jaar in de jeugdgevangenis in Breda een medegevangene doodstak, is veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is gelijk aan de strafeis.

Gerard S. doodde de medegedetineerde met een koksmes. Hij stak een andere groepsgenoot in zijn arm en borst, en maakte steekbewegingen richting twee groepsleiders van de jeugdgevangenis.

Waarom S. om zich heen stak, is niet bekend. Volgens de rechtbank handelde hij in een opwelling, schrijft Omroep Brabant. S. verklaarde tijdens de zitting dat hij werd getreiterd en gepest, maar de rechtbank vond dat er onvoldoende bewijs was voor dat pesten.

Eerder veroordeeld

De dader was al meermaals veroordeeld voor geweldsdelicten. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Onderzoekers zagen een persoonlijkheidsstoornis met antisociale en paranoïde trekken. Het risico op herhaling wordt als ingeschat als hoog.

De ouders van het slachtoffer krijgen een schadevergoeding van 75.000 euro.