Seponeren rode kaart Sandler zorgt voor rumoer in Zeist: 'Voor mij geen enkele twijfel'

Was het nou wel of niet opzettelijk hands? De rode kaart van Philippe Sandler houdt de gemoederen bij de KNVB en NEC al enige tijd bezig. Nadat de kaart eerder door de tuchtcommissie werd geseponeerd, ving de aanklager vandaag ook bot bij de commissie van beroep.

De beslissing van scheidsrechter Rob Dieperink om Sandler rood te geven in het bekerduel met Feyenoord was niet terecht en dus wordt de verdediger niet geschorst en is hij gewoon inzetbaar aankomende zondag tegen Ajax. Een beslissing die voor onbegrip zorgt binnen het scheidsrechterkorps.

"Waar kan ik de kilometers factureren?", grapte technisch directeur van NEC Carlos Aalbers dinsdagavond bij binnenkomst van het hoofdgebouw van KNVB in Zeist. Sandler en teammanager Muslu Nalbantoglu zaten al in de lobby, trainer Rogier Meijer completeerde even later de NEC-delegatie. Voor de tweede keer in korte tijd moesten ze opdraven in Zeist en dus hing er een ietwat jolig sfeertje.

Gele kaart genoeg

"Maar het is een serieuze zaak", zei Aalbers die Sandler verdedigde. "We dachten dat met de uitspraak van de tuchtcommissie de kous af was. We hebben toen ook gediscussieerd over opzettelijk hands of niet opzettelijk hands. Wij zijn van mening dat Sandler niet willens en wetens die bal heeft tegengehouden met zijn hand. Een gele kaart was genoeg geweest in onze ogen."

Eerst even terug naar het moment waar het allemaal over ging. Sandler kreeg drie weken geleden in de slotfase van de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en NEC de bal van dichtbij tegen zijn arm geschoten. Volgens scheidsrechter Dieperink voorkwam de verdediger daarmee een doelpunt van Ezequiel Bullaude en dus kreeg Sandler rood.

Bekijk vanaf 1.30 het moment waarop Philippe Sandler rood kreeg in het bekerduel met Feyenoord: