WK snowboarden: De Blois gediskwalificeerd, net geen kwartfinaleplaats voor Poll

De Oostenrijker Jacob Dusek (één wereldbekerzege) ontfutselde in de finale Martin Nörl op de streep het goud. Olympisch kampioen Alessandro Hämmerle, die tweede werd op de vorige WK, eindigde als vierde.

Poll niet bij eerste twee

Bij de vrouwen kon Nienke Poll niet voor een aangename verrassing zorgen. De jonge Brabantse werd derde in haar heat en alleen de nummers een en twee gingen door naar de kwartfinales.

De 21-jarige Poll werd in 2021 vierde op de WK voor junioren, liep vervolgens een zware rugblessure op en maakte eind vorig jaar in Italië haar WB-debuut.

Eva Adamczykova kroonde zich tot wereldkampioene. De Tsjechische pakte in de finale direct de koppositie en werd niet meer bedreigd. De 30-jarige Adamczykova won in 2019 ook al WK-goud en werd in 2014 olympisch kampioene. Ze miste de Spelen van 2022 omdat ze kort daarvoor beide enkels had gebroken.