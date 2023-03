De Blois snapt niets van diskwalificatie bij WK snowboarden, Poll strandt in heats

Snowboarder Glenn de Blois heeft bij de wereldkampioenschappen in het Georgische Bakoerjani geen gooi kunnen doen naar de medailles op de cross. Hij werd door de jury gediskwalificeerd, omdat hij door een poortje was gegleden.

De Blois was vol vertrouwen naar de WK afgereisd, want in de laatste race om de wereldbeker was hij vierde geworden. Hij pakte in de kwartfinales direct de koppositie, viel terug naar de derde plaats, maar dankzij een sterk slot finishte hij als tweede. De jury was vervolgens onverbiddelijk.

'Dit mag helemaal niet'

"Ik dacht eerst dat ze een geintje maakten", reageerde De Blois toen hij het nieuws hoorde. De snowboarder had na de race niets gehoord over dat hij een fout zou hebben gemaakt.

"Zodra je het finishgebied verlaat, dan is alles goedgekeurd. Ik was al weg, iedereen was weg. Ze waren ook al met de volgende ronde begonnen, dus het mag helemaal niet wat ze hebben gedaan."