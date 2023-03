Eerste dag belastingaangifte begint met storing

Nederlanders die vandaag hun belastingaangifte willen doen, moeten nog even geduld hebben. Door een overbelasting van DigiD, het digitale inlogsysteem waar de Belastingdienst mee werkt, is het voor veel mensen niet mogelijk om in te loggen.

DigiD wordt beheerd door Logius, dat onderdeel is van het ministerie van Binnenlandse Zaken en toeziet op de toegang tot online diensten. Een woordvoerder zegt tegen de NOS dat de storing komt doordat het drukker was dan verwacht: "Er komen tussen de 90 en 110 verzoeken per seconde binnen en dat is veel meer dan waarop we waren voorbereid".

De woordvoerder kon niet zeggen hoeveel verzoeken er andere jaren binnenkwamen op de eerste aangiftedag. Het is nog niet bekend wanneer de storing voorbij is, maar Logius hoopt dat de mensen die getroffen zijn vandaag nog hun belastingaangifte kunnen doen. Er wordt "hard gewerkt" aan een oplossing, benadrukt de woordvoerder.

Vroege vogels

Particulieren en ondernemers kunnen tussen 1 maart en 1 mei van dit jaar hun belastingaangifte over het jaar 2022 inleveren. Indieners die hun aangifte voor 1 april hebben afgerond, krijgen vóór 1 juli bericht over hun aanslag. Wie zijn aangifte na 1 april indient, krijgt dat pas later te horen.

Sommigen waren er vanmorgen al vroeg bij. Persbureau ANP schrijft dat de Belastingdienst vanmorgen om 07.00 uur al 60.000 aanvragen had ontvangen. De eerste aangifte kwam om één minuut na middernacht binnen.